Школы Свердловской области примут 1 сентября 60 тысяч первоклассников

В Свердловской области 1 сентября в школы пойдут порядка 60 тыс. первоклассников.

Всего в регионе за парты сядут около полумиллиона учеников, сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства области.

«К новому учебному году в Свердловской области откроется свыше тысячи школ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание уделяется безопасности в школах — на эти цели из бюджета направили свыше 5 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в школы Подмосковья в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей. Это на 45 тыс. первоклассников больше, чем в прошлом году.