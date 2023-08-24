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Школы Свердловской области примут 1 сентября 60 тысяч первоклассников

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В Свердловской области 1 сентября в школы пойдут порядка 60 тыс. первоклассников.
Школы Свердловской области примут 1 сентября 60 тысяч первоклассников
  • РИА Новости

Всего в регионе за парты сядут около полумиллиона учеников, сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства области.

«К новому учебному году в Свердловской области откроется свыше тысячи школ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание уделяется безопасности в школах — на эти цели из бюджета направили свыше 5 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в школы Подмосковья в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей. Это на 45 тыс. первоклассников больше, чем в прошлом году.

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