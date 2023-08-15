В Подмосковье в первый класс в 2023 году пойдут 120 тысяч детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов заявил, что в школы Подмосковья в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей. Это на 45 тыс. первоклассников больше, чем в прошлом году.

РИА Новости