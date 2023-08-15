В Подмосковье в первый класс в 2023 году пойдут 120 тысяч детей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов заявил, что в школы Подмосковья в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей. Это на 45 тыс. первоклассников больше, чем в прошлом году.
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
Губернатор также добавил, что всего в подмосковные школы пойдут 1 млн 80 тыс. детей.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области 26,5 тыс. детей пойдут в первый класс в новом учебном году.
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