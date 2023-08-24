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Путин поручил запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей

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Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть ставку в 2% по программе «Дальневосточная ипотека» для жилья молодым семьям в территориях, которые отнесены к Арктической зоне.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Внести в условия программы «Дальневосточная ипотека» изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2030 года на первичном рынке жилья в субъектах Российской Федерации, территории или части территорий которых отнесены к сухопутным территориям Арктической зоны», — говорится в поручении.

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель кабмина Михаил Мишустин.

Ранее Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли заявил, что льготные ипотечные программы в стране будут продолжены.

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