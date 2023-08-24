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Подозреваемой в убийстве приёмного сына в Екатеринбурге продлили арест

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Приёмная мать Вероника Наумова, в гараже которой правоохранители нашли тело её шестилетнего сына Далера Бобиева, останется за решёткой ещё на три месяца. Такое решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

«Опекуну погибшего Далера Бобиева продлили меру пресечения. Вероника Наумова пробудет в СИЗО до 26 ноября», — приводит URA.RU постановление суда.

Сообщается также, что на заседании впервые присутствовал биологический отец ребёнка — Худжановиддин, который 21 августа досрочно освободился из колонии, где отбывал срок за разбой. От каких-либо комментариев он отказался, лишь отметил, что сюда его привела большая боль.

Сама Наумова в заседании не участвовала.

В июле ей также было отказано в освобождении: Свердловский областной суд рассмотрел её апелляционную жалобу и оставил решение Чкаловского суда без изменения.

В конце июня сообщалось, что в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Тело ребёнка нашли в гараже приёмной матери, которая ранее заявила о его пропаже.

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