Подозреваемой в убийстве приёмного сына в Екатеринбурге продлили арест
«Опекуну погибшего Далера Бобиева продлили меру пресечения. Вероника Наумова пробудет в СИЗО до 26 ноября», — приводит URA.RU постановление суда.
Сообщается также, что на заседании впервые присутствовал биологический отец ребёнка — Худжановиддин, который 21 августа досрочно освободился из колонии, где отбывал срок за разбой. От каких-либо комментариев он отказался, лишь отметил, что сюда его привела большая боль.
Сама Наумова в заседании не участвовала.
В июле ей также было отказано в освобождении: Свердловский областной суд рассмотрел её апелляционную жалобу и оставил решение Чкаловского суда без изменения.
В конце июня сообщалось, что в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Тело ребёнка нашли в гараже приёмной матери, которая ранее заявила о его пропаже.