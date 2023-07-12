Свердловский суд не отпустил из СИЗО подозреваемую в убийстве ребёнка приёмную мать

Задержанная по подозрению в убийстве своего приёмного шестилетнего сына Далера преподавательница частной школы Екатеринбурга 34-летняя Вероника Наумова останется в СИЗО. Свердловский областной суд рассмотрел её апелляционную жалобу и оставил решение Чкаловского суда без изменения.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Адвокат задержанной на слушании заявила, что её подзащитная «не представляет угрозы для общества».

Государственный обвинитель, напротив, настаивал, чтобы женщина оставалась под стражей ввиду серьёзности предъявленных обвинений.

Наумова принимала участие в заседании по видеосвязи.

Свою причастность к смерти ребёнка она не признала. При этом она подтвердила со своей стороны лишь факт мошенничества, когда в течение полугода получала выплаты на ребёнка.

Издание уточняет, что ни муж, ни близкие не приехали в суд, чтобы поддержать Наумову.

В конце июня сообщалось, что пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.