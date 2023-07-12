Узнать больше

Свердловский суд не отпустил из СИЗО подозреваемую в убийстве ребёнка приёмную мать

Короткая ссылка
Задержанная по подозрению в убийстве своего приёмного шестилетнего сына Далера преподавательница частной школы Екатеринбурга 34-летняя Вероника Наумова останется в СИЗО. Свердловский областной суд рассмотрел её апелляционную жалобу и оставил решение Чкаловского суда без изменения.
Свердловский суд не отпустил из СИЗО подозреваемую в убийстве ребёнка приёмную мать
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Адвокат задержанной на слушании заявила, что её подзащитная «не представляет угрозы для общества».

Государственный обвинитель, напротив, настаивал, чтобы женщина оставалась под стражей ввиду серьёзности предъявленных обвинений.

Наумова принимала участие в заседании по видеосвязи.

Свою причастность к смерти ребёнка она не признала. При этом она подтвердила со своей стороны лишь факт мошенничества, когда в течение полугода получала выплаты на ребёнка.

Издание уточняет, что ни муж, ни близкие не приехали в суд, чтобы поддержать Наумову.

В конце июня сообщалось, что пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить