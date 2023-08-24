Спрос на персонал дорожного строительства вырос на 336% в Калининградской области

Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование и выяснил, что в Калининградской области с 2021 года спрос на персонал из отрасли дорожного строительства вырос на 336%.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Согласно результатам исследования, диапазон зарплат вырос с 51 724 — 71 977 рублей в 2021 году до 67 900 — 86 207 рублей в 2023-м.

По данным HeadHunter, больше всего вакансий в сфере дорожного строительства приходится на Москву (14%), Красноярский край (11%) и Санкт-Петербург (6%).

Кроме того, 11% вакансий насчитывается на машинистов, 9% приходится на водителей, 7% — на прорабов.

По словам эксперта Марии Бузуновой, данные вакансии считаются дефицитными, так как на одну вакансию приходится менее двух резюме.

Также стало известно, что в Омске не хватает врачей и токарей, передаёт gorod55.ru.

Согласно рейтингу, составленному сервисом HeadHunter, в Омске на одну вакансию врача и токаря приходится 0,7 резюме. На одну вакансию дворника, повара или агента по недвижимости — 0,9 резюме.

Ранее сообщалось, что, согласно данным HeadHunter, в Ямало-Ненецком автономном округе вырос спрос на дорожных строителей — на 23% по сравнению с прошлым годом.