Экономист Хрусталёва назвала преференции для российских семей с детьми
- РИА Новости
Законодательство предусматривает ряд льгот для родителей, таких как право на неполное рабочее время для родителя ребёнка до 14 лет, а также обязательные перерывы в работе для кормления ребёнка, сообщила она в беседе с URA.RU.
Также родители имеют преференции при направлении их в командировку, привлечении к работе в выходные дни. Кроме того, предоставляются дополнительные выходные дни для родителя ребёнка-инвалида, а также для семей с детьми в районах Крайнего Севера и другие, перечислила Хрусталёва.
Также, по её словам, некоторые категории семей с детьми могут освобождаться от уплаты налогов.
Ранее финансовый консультант Татьяна Волкова в эфире радио «Комсомольская правда» выразила мнение, что потребителям стоит воспользоваться ситуацией и открыть краткосрочный вклад в банке.