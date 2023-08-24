Узнать больше

Экономист Хрусталёва назвала преференции для российских семей с детьми

Короткая ссылка
Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва напомнила, что родители в России имеют льготы в виде права на неполный рабочий день, а также дополнительные перерывы и выходные.
Экономист Хрусталёва назвала преференции для российских семей с детьми
  • РИА Новости

Законодательство предусматривает ряд льгот для родителей, таких как право на неполное рабочее время для родителя ребёнка до 14 лет, а также обязательные перерывы в работе для кормления ребёнка, сообщила она в беседе с URA.RU.

Также родители имеют преференции при направлении их в командировку, привлечении к работе в выходные дни. Кроме того, предоставляются дополнительные выходные дни для родителя ребёнка-инвалида, а также для семей с детьми в районах Крайнего Севера и другие, перечислила Хрусталёва.

Также, по её словам, некоторые категории семей с детьми могут освобождаться от уплаты налогов.

Ранее финансовый консультант Татьяна Волкова в эфире радио «Комсомольская правда» выразила мнение, что потребителям стоит воспользоваться ситуацией и открыть краткосрочный вклад в банке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить