Экономист Хрусталёва назвала преференции для российских семей с детьми

Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва напомнила, что родители в России имеют льготы в виде права на неполный рабочий день, а также дополнительные перерывы и выходные.

Законодательство предусматривает ряд льгот для родителей, таких как право на неполное рабочее время для родителя ребёнка до 14 лет, а также обязательные перерывы в работе для кормления ребёнка, сообщила она в беседе с URA.RU.

Также родители имеют преференции при направлении их в командировку, привлечении к работе в выходные дни. Кроме того, предоставляются дополнительные выходные дни для родителя ребёнка-инвалида, а также для семей с детьми в районах Крайнего Севера и другие, перечислила Хрусталёва.

Также, по её словам, некоторые категории семей с детьми могут освобождаться от уплаты налогов.

Ранее финансовый консультант Татьяна Волкова в эфире радио «Комсомольская правда» выразила мнение, что потребителям стоит воспользоваться ситуацией и открыть краткосрочный вклад в банке.