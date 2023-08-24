С начала года москвичи продали 11 квартир по указанию телефонных мошенников

За первые семь месяцев текущего года москвичи продали 11 квартир по указанию телефонных мошенников. Потерпевшие были введены в заблуждение и считали, что таким образом защищали своё имущество от преступных действий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram.

Преступления осуществлялись по единой схеме: мошенники звонили, выдавая себя за представителей банков или правоохранительных органов, и настаивали на переводе средств на «безопасные» счета. Затем мошенники сообщали о преступных действиях в отношении их недвижимости и автомобилей, убеждая их срочно продать свою собственность и перевести деньги с продажи на «безопасный» счёт.

«Ущерб составил более 156 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жертвами мошенников стали люди в возрасте от 63 до 84 лет.

Ранее Центральный банк России предупредил, что мошенники подделывают сайты государственных ведомств и справочно-правовых систем, чтобы дистанционно поменять банковские данные в договорах на свои реквизиты.

Также сообщалось, что мошенники с Украины собирают деньги под видом помощи пострадавшим в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.