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Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с шаблонами документов

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Центральный банк России предупредил, что мошенники подделывают сайты государственных ведомств и справочно-правовых систем, чтобы дистанционно поменять банковские данные в договорах на свои реквизиты. Кроме того, такие сайты могут занимать первые места в списке поиска из-за метода SEO-poisoning («отравление» поисковой выдачи).
Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с шаблонами документов
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

Преступники пользуются тем, что бухгалтеры, секретари и другие работники используют шаблоны документов из интернета.

«Иногда мошенники блокируют доступ к рабочим компьютерам, а за его восстановление вымогают деньги», — говорится в сообщении.

В ЦБ посоветовали регулярно обновлять антивирус, поставить запрет на автоматическую установку и запуск программ, а также обращать внимание на адреса сайтов и форматы скачиваемых документов (pdf, docx, xlsx, jpg, png считаются безопасными).

Ранее в МВД рассказали о привлечении мошенниками с Украины россиян к совершению терактов.

Также заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Бахтин заявил, что «серые» сим-карты являются проблемой с точки зрения безопасности, поскольку их нередко используют мошенники.

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