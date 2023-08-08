Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с шаблонами документов
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Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.
Преступники пользуются тем, что бухгалтеры, секретари и другие работники используют шаблоны документов из интернета.
«Иногда мошенники блокируют доступ к рабочим компьютерам, а за его восстановление вымогают деньги», — говорится в сообщении.
В ЦБ посоветовали регулярно обновлять антивирус, поставить запрет на автоматическую установку и запуск программ, а также обращать внимание на адреса сайтов и форматы скачиваемых документов (pdf, docx, xlsx, jpg, png считаются безопасными).
Ранее в МВД рассказали о привлечении мошенниками с Украины россиян к совершению терактов.
Также заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Бахтин заявил, что «серые» сим-карты являются проблемой с точки зрения безопасности, поскольку их нередко используют мошенники.