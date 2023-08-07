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Специалист Бахтин: «серые» сим-карты используются в мошеннических схемах

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Заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Бахтин заявил, что «серые» сим-карты являются проблемой с точки зрения безопасности, поскольку их нередко используют мошенники.

«У нас по закону сим-карты должны выдаваться по паспорту. «Серые» сим-карты привязаны к каким-то другим людям, не к самому хозяину, который владеет. То есть мы получаем неких «серых» людей, которые пользуются картами не по своим документам», — отметил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, эти карты не позволяют идентифицировать абонента.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в августе может заблокировать до 7 млн «серых» сим-карт.

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