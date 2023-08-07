«Ведомости»: Роскомнадзор в августе может заблокировать до 7 млн «серых» сим-карт

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией. Под блокировку может подпасть до 7 млн «серых» сим-карт.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что, по его данным, операторы «сейчас очень активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки».

В статье говорится, что речь идёт о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников.

Ранее операционный директор сервиса CosmoVisa Дмитрий Михайлов предупредил, что использование «уличных» сим-карт в целях сохранения анонимности влечёт за собой риски, в том числе утери личных данных.

По словам Михайлова, мошенники, используя такие сим-карты, могут путём нехитрых манипуляций получить доступ к личным сервисам и аккаунтам мобильных банков пользователя.