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«Ведомости»: Роскомнадзор в августе может заблокировать до 7 млн «серых» сим-карт

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией. Под блокировку может подпасть до 7 млн «серых» сим-карт.
«Ведомости»: Роскомнадзор в августе может заблокировать до 7 млн «серых» сим-карт
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что, по его данным, операторы «сейчас очень активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки».

В статье говорится, что речь идёт о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников.

Ранее операционный директор сервиса CosmoVisa Дмитрий Михайлов предупредил, что использование «уличных» сим-карт в целях сохранения анонимности влечёт за собой риски, в том числе утери личных данных

По словам Михайлова, мошенники, используя такие сим-карты, могут путём нехитрых манипуляций получить доступ к личным сервисам и аккаунтам мобильных банков пользователя.

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