«Ведомости»: Роскомнадзор в августе может заблокировать до 7 млн «серых» сим-карт
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Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что, по его данным, операторы «сейчас очень активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки».
В статье говорится, что речь идёт о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников.
Ранее операционный директор сервиса CosmoVisa Дмитрий Михайлов предупредил, что использование «уличных» сим-карт в целях сохранения анонимности влечёт за собой риски, в том числе утери личных данных.
По словам Михайлова, мошенники, используя такие сим-карты, могут путём нехитрых манипуляций получить доступ к личным сервисам и аккаунтам мобильных банков пользователя.