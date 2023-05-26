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Киберэксперт Михайлов: «серые» сим-карты использовать небезопасно

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Операционный директор сервиса CosmoVisa Дмитрий Михайлов предупредил, что использование «уличных» сим-карт в целях сохранения анонимности влечёт за собой риски, в том числе утери личных данных.
Киберэксперт Михайлов: «серые» сим-карты использовать небезопасно
  • Gettyimages.ru

«Серая» сим-карта, как правило, зарегистрирована на какое-либо подставное физлицо либо на юрлицо, например, на фирму-однодневку, объяснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ключевая проблема здесь заключается в том, что фактический пользователь «серой» симки не является её владельцем.

По словам Михайлова, мошенники могут использовать такие сим-карты, путём нехитрых манипуляций получая доступ к личным сервисам и аккаунтам мобильных банков пользователя.

«Почти любой личный кабинет пустит владельца после введения смс-кода», — предупредил Михайлов.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.

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