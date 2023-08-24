ЦБ: банки России отразили 6,5 млн атак мошенников во втором квартале 2023 года

Российские банки отразили свыше 6,5 млн атак мошенников во II квартале 2023 года, что на 3,8 млн больше, чем кварталом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка в Telegram.

«Банки во втором квартале отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов против 2,7 млн кварталом ранее. Мошенники не смогли похитить 911 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники совершили 279,7 тыс. операций на сумму 3,6 млрд рублей в апреле — июне текущего года.

Ранее адвокат Шамиль Курамшин рассказал о схемах мошенничества с поддельными онлайн-магазинами.

Также в ВТБ предупредили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники звонят клиентам банков России, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки.