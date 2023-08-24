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ЦБ: банки России отразили 6,5 млн атак мошенников во втором квартале 2023 года

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Российские банки отразили свыше 6,5 млн атак мошенников во II квартале 2023 года, что на 3,8 млн больше, чем кварталом ранее.
ЦБ: банки России отразили 6,5 млн атак мошенников во втором квартале 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка в Telegram.

«Банки во втором квартале отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов против 2,7 млн кварталом ранее. Мошенники не смогли похитить 911 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники совершили 279,7 тыс. операций на сумму 3,6 млрд рублей в апреле — июне текущего года.

Ранее адвокат Шамиль Курамшин рассказал о схемах мошенничества с поддельными онлайн-магазинами.

Также в ВТБ предупредили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники звонят клиентам банков России, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки.

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