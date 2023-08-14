Мошенники стали выманивать деньги у россиян под предлогом замены социальных карт
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрия Ревякина.
Отмечается, что на самом деле злоумышленники используют эти данные для получения доступа к онлайн-банку и осуществления вывода средств. Обычно жертвами таких звонков становятся клиенты старшего поколения.
Чтобы обезопасить себя от таких угроз, Ревякин советует всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и не сообщать конфиденциальные данные по телефону.
Ранее сообщалось, что мошенники с Украины собирают деньги под видом помощи пострадавшим в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.
Также Центральный банк России предупредил, что мошенники подделывают сайты государственных ведомств и справочно-правовых систем, чтобы дистанционно поменять банковские данные в договорах на свои реквизиты.