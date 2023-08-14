Мошенники стали выманивать деньги у россиян под предлогом замены социальных карт

В ВТБ предупреждают о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники звонят клиентам банков России, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки. Они утверждают, что необходимо обновить действующую социальную карту и просят клиента указать свой мобильный номер для получения смс-кода о готовности карты.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрия Ревякина.

Отмечается, что на самом деле злоумышленники используют эти данные для получения доступа к онлайн-банку и осуществления вывода средств. Обычно жертвами таких звонков становятся клиенты старшего поколения.

Чтобы обезопасить себя от таких угроз, Ревякин советует всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и не сообщать конфиденциальные данные по телефону.

Ранее сообщалось, что мошенники с Украины собирают деньги под видом помощи пострадавшим в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

Также Центральный банк России предупредил, что мошенники подделывают сайты государственных ведомств и справочно-правовых систем, чтобы дистанционно поменять банковские данные в договорах на свои реквизиты.