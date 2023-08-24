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В рейтинг лучших образовательных учреждений России вошли 23 школы Подмосковья

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Агентство RAEX составило рейтинг лучших образовательных учреждений России, в него вошли 23 школы Московской области.
В рейтинг лучших образовательных учреждений России вошли 23 школы Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину.

По её словам, десятое место в рейтинге занял физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном, 12-е — лицей научно-инженерного профиля в Королёве, 45-е — гимназия Примакова в Одинцове.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды директорам лучших школ региона за 2023 год. Первое место в рейтинге занял физтех-лицей №5 в Долгопрудном.

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