Губернатор Воробьёв вручил награды директорам лучших школ Московской области
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
На региональном педагогическом форуме был объявлен рейтинг лучших школ Московской области. Первое место занял физтех-лицей №5 в Долгопрудном, второе — гимназия «Логос» в Дмитрове, третье — Балашихинский лицей.
Губернатор Московской области вручил награды директорам, отметил достойные результаты прошедшего учебного года, а также поблагодарил за важную работу и труд.
Ранее, как сообщал RT, в Минобрнауки России рассказали, что наибольшее количество заявлений о приёме на обучение в Москве абитуриенты подали в РАНХиГС, НИУ ВШЭ и МГУ имени М.В. Ломоносова.