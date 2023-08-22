Узнать больше

Губернатор Воробьёв вручил награды директорам лучших школ Московской области

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды директорам лучших школ региона за 2023 год.
Губернатор Воробьёв вручил награды директорам лучших школ Московской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

На региональном педагогическом форуме был объявлен рейтинг лучших школ Московской области. Первое место занял физтех-лицей №5 в Долгопрудном, второе — гимназия «Логос» в Дмитрове, третье — Балашихинский лицей.

Губернатор Московской области вручил награды директорам, отметил достойные результаты прошедшего учебного года, а также поблагодарил за важную работу и труд.

Ранее, как сообщал RT, в Минобрнауки России рассказали, что наибольшее количество заявлений о приёме на обучение в Москве абитуриенты подали в РАНХиГС, НИУ ВШЭ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить