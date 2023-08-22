Губернатор Воробьёв вручил награды директорам лучших школ Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды директорам лучших школ региона за 2023 год.

Об этом сообщает телеканал «360».

На региональном педагогическом форуме был объявлен рейтинг лучших школ Московской области. Первое место занял физтех-лицей №5 в Долгопрудном, второе — гимназия «Логос» в Дмитрове, третье — Балашихинский лицей.

Губернатор Московской области вручил награды директорам, отметил достойные результаты прошедшего учебного года, а также поблагодарил за важную работу и труд.

Ранее, как сообщал RT, в Минобрнауки России рассказали, что наибольшее количество заявлений о приёме на обучение в Москве абитуриенты подали в РАНХиГС, НИУ ВШЭ и МГУ имени М.В. Ломоносова.