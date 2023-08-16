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В Минобрнауки назвали самые популярные среди абитуриентов вузы Москвы

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Ксения Калинкина
По предварительным итогам приёмной кампании 2023/24 учебного года, к настоящему времени наибольшее количество заявлений о приёме на обучение в Москве абитуриенты подали в РАНХиГС, НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова. Об этом RT сообщили в Минобрнауки России.
В Минобрнауки назвали самые популярные среди абитуриентов вузы Москвы
  • РИА Новости

По данным министерства, пальму первенства в рейтинге самых популярных столичных вузов среди абитуриентов заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), куда подали 64 319 заявлений.

Второе место досталось Высшей школе экономики (27 964 заявления), а третье — Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова (25 130).

Далее в топе расположились Российский университет дружбы народов с 24 477 поданными заявлениями и Финансовый университет при правительстве России с 23 665.

«Окончательные итоги поступления в 2023 году будут подведены позже, приёмная кампания ещё не завершена», — уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ передавали, что в 2023/24 учебном году обучение в ведущих университетах России стало дороже в среднем на 12%.

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