В Минобрнауки назвали самые популярные среди абитуриентов вузы Москвы
- РИА Новости
По данным министерства, пальму первенства в рейтинге самых популярных столичных вузов среди абитуриентов заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), куда подали 64 319 заявлений.
Второе место досталось Высшей школе экономики (27 964 заявления), а третье — Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова (25 130).
Далее в топе расположились Российский университет дружбы народов с 24 477 поданными заявлениями и Финансовый университет при правительстве России с 23 665.
«Окончательные итоги поступления в 2023 году будут подведены позже, приёмная кампания ещё не завершена», — уточнили в ведомстве.
Ранее СМИ передавали, что в 2023/24 учебном году обучение в ведущих университетах России стало дороже в среднем на 12%.