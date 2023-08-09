В Крыму отреставрируют здание Института филологии КФУ имени Вернадского
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
«Разрабатывается проектная документация. Собственник объекта, отвечающий за проведение работ, — Федеральный университет имени В.И. Вернадского, и, насколько мы знаем, работы в ближайшее время будут проектные завершены», — заявил заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Александр Жаворонков.
Ранее, по сообщению НСН, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке Москвы было отреставрировано восемь исторических зданий.