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В Крыму отреставрируют здание Института филологии КФУ имени Вернадского

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В Крыму в 2025 году начнётся реставрация здания Института филологии КФУ имени Вернадского. Постройка XIX века является объектом культурного наследия.
В Крыму отреставрируют здание Института филологии КФУ имени Вернадского
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«Разрабатывается проектная документация. Собственник объекта, отвечающий за проведение работ, — Федеральный университет имени В.И. Вернадского, и, насколько мы знаем, работы в ближайшее время будут проектные завершены», — заявил заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Александр Жаворонков.

Ранее, по сообщению НСН, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке Москвы было отреставрировано восемь исторических зданий.

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