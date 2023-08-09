В Крыму отреставрируют здание Института филологии КФУ имени Вернадского

В Крыму в 2025 году начнётся реставрация здания Института филологии КФУ имени Вернадского. Постройка XIX века является объектом культурного наследия.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Разрабатывается проектная документация. Собственник объекта, отвечающий за проведение работ, — Федеральный университет имени В.И. Вернадского, и, насколько мы знаем, работы в ближайшее время будут проектные завершены», — заявил заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Александр Жаворонков.

Ранее, по сообщению НСН, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке Москвы было отреставрировано восемь исторических зданий.