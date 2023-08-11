«Ведомости»: обучение в ведущих вузах России подорожало на 12%

В 2023/24 учебном году обучение в ведущих университетах России стало дороже в среднем на 12%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX.

РИА Новости