«Ведомости»: обучение в ведущих вузах России подорожало на 12%
- РИА Новости
Отмечается, что в перечень вузов вошли МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС.
Анализировалась только стоимость самых популярных направлений обучения по версии Минобрнауки.
Больше всего выросла стоимость получения высшего образования в МИФИ — на 18—22%.
Ранее руководитель челябинского фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова заявила, что благодаря помощи фонда 14 ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей поступили на бюджет в высшие учебные заведения.