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В вузы Хабаровского края поступили более 37 тысяч абитуриентов

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В высших учебных заведениях Хабаровского края продолжается приёмная кампания, подано более 37 тыс. заявлений.
В вузы Хабаровского края поступили более 37 тысяч абитуриентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Около 65% заявлений на поступление подали через сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах», что стало доступно благодаря нацпроекту «Цифровая экономика».

Всего в учебных заведениях Хабаровского края выделено 5846 бюджетных мест.

Также в вузы приняли 139 участников и детей участников специальной военной операции, 204 детей-сирот и инвалидов.

Ранее руководитель челябинского фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова заявила, что благодаря помощи фонда 14 ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей поступили на бюджет в высшие учебные заведения.

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