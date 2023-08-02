В вузы Хабаровского края поступили более 37 тысяч абитуриентов
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com.
Около 65% заявлений на поступление подали через сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах», что стало доступно благодаря нацпроекту «Цифровая экономика».
Всего в учебных заведениях Хабаровского края выделено 5846 бюджетных мест.
Также в вузы приняли 139 участников и детей участников специальной военной операции, 204 детей-сирот и инвалидов.
Ранее руководитель челябинского фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова заявила, что благодаря помощи фонда 14 ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей поступили на бюджет в высшие учебные заведения.