В вузы Хабаровского края поступили более 37 тысяч абитуриентов

В высших учебных заведениях Хабаровского края продолжается приёмная кампания, подано более 37 тыс. заявлений.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Около 65% заявлений на поступление подали через сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах», что стало доступно благодаря нацпроекту «Цифровая экономика».

Всего в учебных заведениях Хабаровского края выделено 5846 бюджетных мест.

Также в вузы приняли 139 участников и детей участников специальной военной операции, 204 детей-сирот и инвалидов.

Ранее руководитель челябинского фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова заявила, что благодаря помощи фонда 14 ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей поступили на бюджет в высшие учебные заведения.