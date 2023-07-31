В Челябинской области 14 ветеранов СВО и членов их семей поступили на бюджет в вузы
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Руководитель пояснила, что для участников СВО и членов их семей существуют льготные условия для поступления на бюджет в вузы.
Она отметила, что в филиал фонда обратился 21 человек, 14 из которых получили помощь.
Ранее сообщалось, что агентство по туризму Удмуртии запустило акцию в поддержку членов семей участников специальной военной операции (СВО). Им предоставили возможность бесплатного посещения региональных туристических объектов и фестивалей.