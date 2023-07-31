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В Челябинской области 14 ветеранов СВО и членов их семей поступили на бюджет в вузы

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Руководитель челябинского фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова заявила, что благодаря помощи фонда 14 ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей поступили на бюджет в высшие учебные заведения.
В Челябинской области 14 ветеранов СВО и членов их семей поступили на бюджет в вузы
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Руководитель пояснила, что для участников СВО и членов их семей существуют льготные условия для поступления на бюджет в вузы.

Она отметила, что в филиал фонда обратился 21 человек, 14 из которых получили помощь.

Ранее сообщалось, что агентство по туризму Удмуртии запустило акцию в поддержку членов семей участников специальной военной операции (СВО). Им предоставили возможность бесплатного посещения региональных туристических объектов и фестивалей.

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