В Москве создадут первый технопарк в сфере пищевой промышленности

В Москве технопарк «Рябиновая 44» в Очаково-Матвеевском станет первым в сфере пищевой промышленности. Ему присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на официальный Telegram-канал мэра Москвы.

Собянин добавил, что там уже работают производители напитков, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции.

До конца 2024 года инвестор планирует вложить в реализацию проекта 617,7 млн рублей.

Площадь нового технопарка составит 10 тыс. кв. м.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что запланировано создание современных производств и технопарков общей площадью более 2,1 млн кв. м. На их реализацию направят 427 млрд рублей инвестиций.