На создание производств и технопарков в Москве направят 427 млрд рублей инвестиций
Об этом сообщает НСН.
Благодаря реализации проекта будет создано более 63 тыс. новых рабочих мест.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего инновационных и производственных объектов общей площадью более 500 тыс. кв. м планируется построить в Головинском районе.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское (Новая Москва).