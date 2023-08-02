На создание производств и технопарков в Москве направят 427 млрд рублей инвестиций

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что запланировано создание современных производств и технопарков общей площадью более 2,1 млн кв. м. На их реализацию направят 427 млрд рублей инвестиций.

Об этом сообщает НСН.

Благодаря реализации проекта будет создано более 63 тыс. новых рабочих мест.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего инновационных и производственных объектов общей площадью более 500 тыс. кв. м планируется построить в Головинском районе.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское (Новая Москва).