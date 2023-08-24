Семья из трёх человек погибла в результате пожара в Приамурье

Семья из трёх человек, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в селе Николаевка в Приамурье, сообщает прокуратура Бурейского района.

«Установлено, что поздно вечером 23.08.2023 в жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа случилось возгорание, в результате которого в пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребёнок 2020 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение.

На место происшествия выезжал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев.

Ранее сообщалось, что в городе Ханты-Мансийске (ХМАО — Югра) завели уголовное дело после гибели четырёхлетнего ребёнка в пожаре