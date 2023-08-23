Суд арестовал организатора экскурсии по коллектору в Москве Дубаса
- АГН «Москва»
- © Новосильцев Артур
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Дубасу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья, которую цитирует ТАСС.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал директора компании «Спутник» Александра Кима по делу о незаконной экскурсии.
Главное следственное управление СК России по Москве ранее сообщило, что обнаружены тела всех погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.
Выяснилось, что Александра Кима из компании «Спутник», которая проходит по делу о массовой гибели диггеров в Москве, неоднократно судили.