Гендиректор компании «Спутник» Ким арестован по делу об экскурсии по коллекторам
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«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Киму меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявила судья, которую цитирует ТАСС.
Главное следственное управление СК России по Москве ранее сообщило, что обнаружены тела всех погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.
Выяснилось, что Александра Кима из компании «Спутник», которая проходит по делу о массовой гибели диггеров в Москве, неоднократно судили.