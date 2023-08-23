Гендиректор компании «Спутник» Ким арестован по делу об экскурсии по коллекторам

Замоскворецкий суд Москвы арестовал директора компании «Спутник» Александра Кима по делу о незаконной экскурсии по подземным коллекторам Неглинки в Москве.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Киму меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявила судья, которую цитирует ТАСС.

Главное следственное управление СК России по Москве ранее сообщило, что обнаружены тела всех погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.

Выяснилось, что Александра Кима из компании «Спутник», которая проходит по делу о массовой гибели диггеров в Москве, неоднократно судили.