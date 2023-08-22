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Кима из проходящей по делу о гибели диггеров компании неоднократно судили

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Александра Кима из компании «Спутник», которая проходит по делу о массовой гибели диггеров в Москве, неоднократно судили.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что компания не раз нарушала авторские права на своём сайте, рекламируя статьи с использованием чужих изображений.

К «Спутнику» было выдвинуто 55 претензий, десять из которых они успели урегулировать досудебно.

Всего завершено дел на 790 тыс. рублей.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу.

Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что обнаружены тела всех погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.

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