Напавший на девушку в Нахабине — о причине удара: я спас её от греха

Напавший на девушку в подмосковном Нахабине из-за шорт объяснил полицейским, что ударил её, чтобы «спасти от греха».

Доставленный в отдел мужчина рассказал полицейским, что не имеет российского гражданства и приехал в страну в поисках работы.

На вопрос о том, почему он напал на девушку, задержанный заявил, что «спас её от греха».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.

Сама пострадавшая рассказала RT детали произошедшего.