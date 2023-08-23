Напавший на девушку в Нахабине — о причине удара: я спас её от греха
Доставленный в отдел мужчина рассказал полицейским, что не имеет российского гражданства и приехал в страну в поисках работы.
На вопрос о том, почему он напал на девушку, задержанный заявил, что «спас её от греха».
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.
Сама пострадавшая рассказала RT детали произошедшего.