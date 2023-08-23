Самой популярной кухней регионов страны у россиян стала кавказская

Сервис путешествий «Туту.ру» провёл опрос и выяснил, что 43% россиян предпочитают кавказскую кухню среди кухонь других регионов страны. Самыми любимыми блюдами были названы шашлык, люля-кебаб, долма, а также плов.

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Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 20% респондентов любят кухню казаков (борщ, вареники, раки, сало, пирожки), 8% в качестве любимой выбрали сибирскую кухню (пельмени и блюда из дичи). Татарскую кухню (чак-чак, эчпочмак, токмач) в качестве любимой назвали 7% опрошенных, а уральскую кухню с уральскими пельменями и киселём, ухой и шаньгой — 6% респондентов. Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский перечислил продукты, которые помогают снять психоэмоциональное напряжение, в частности фрукты, зелень и орехи.