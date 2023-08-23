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Депутат Гусев внёс в ГД проект о выходном для родителей школьников 1 сентября

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В Госдуму внесли законопроект о введении выходного 1 сентября для родителей школьников.
Депутат Гусев внёс в ГД проект о выходном для родителей школьников 1 сентября
  • РИА Новости

Законопроект размещён в электронной базе ГД.

Автором инициативы выступил кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев.

«Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день — День знаний», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена.

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