Депутат Гусев внёс в ГД проект о выходном для родителей школьников 1 сентября

В Госдуму внесли законопроект о введении выходного 1 сентября для родителей школьников.

Законопроект размещён в электронной базе ГД.

Автором инициативы выступил кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев.

«Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день — День знаний», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена.