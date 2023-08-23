Депутат Гусев внёс в ГД проект о выходном для родителей школьников 1 сентября
- РИА Новости
Законопроект размещён в электронной базе ГД.
Автором инициативы выступил кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев.
«Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день — День знаний», — говорится в тексте законопроекта.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена.