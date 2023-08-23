В Волгоградской области в результате ДТП погиб двухлетний ребёнок
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением, съехала с дороги и совершила наезд на опору ЛЭП», — уточнили в полиции.
В результате аварии погиб двухлетний ребёнок, при этом трое взрослых и ещё один пятилетний пассажир были госпитализированы.
В настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель каршеринга сбил пятилетнего ребёнка в Москве.