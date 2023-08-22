Пьяный водитель каршеринга сбил пятилетнего ребёнка в Москве

Водитель автомобиля каршеринга в состоянии опьянения наехал на пятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в Москве.

Об этом пишет Telegram-канал прокуратуры столицы.

Инцидент произошёл на улице Венёвской. По данным прокуратуры, водитель лишён прав и на момент аварии был пьян, он отказался от медицинского освидетельствования. Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, ход доследственной проверки, а также принятие по её результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее МВД России заявило, что ребёнок укололся шприцем с мефедроном в машине каршеринга BelkaCar в Москве.