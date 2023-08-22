Узнать больше

Пьяный водитель каршеринга сбил пятилетнего ребёнка в Москве

Короткая ссылка
Водитель автомобиля каршеринга в состоянии опьянения наехал на пятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в Москве.

Об этом пишет Telegram-канал прокуратуры столицы.

Инцидент произошёл на улице Венёвской. По данным прокуратуры, водитель лишён прав и на момент аварии был пьян, он отказался от медицинского освидетельствования. Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, ход доследственной проверки, а также принятие по её результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее МВД России заявило, что ребёнок укололся шприцем с мефедроном в машине каршеринга BelkaCar в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить