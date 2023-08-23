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В школах России впервые пройдут учения по отработке чрезвычайных ситуаций

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Всероссийские учения, организованные Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями, впервые пройдут в школах, колледжах и техникумах 29—30 августа. Они состоятся в рамках отработки сценария действий сотрудников учреждений при террористической угрозе.
В школах России впервые пройдут учения по отработке чрезвычайных ситуаций
  • РИА Новости

Об этом заявило Минпросвещения России.

Будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, а также отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

«Они смогут оказать помощь руководителям мероприятий, помогут объективно оценить правильность действий их участников и дать квалифицированные рекомендации», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что главе кабмина Михаилу Мишустину направили обращение с предложением разработать единый стандарт на горячее питание в школах.

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