В школах России впервые пройдут учения по отработке чрезвычайных ситуаций

Всероссийские учения, организованные Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями, впервые пройдут в школах, колледжах и техникумах 29—30 августа. Они состоятся в рамках отработки сценария действий сотрудников учреждений при террористической угрозе.

РИА Новости