В школах России впервые пройдут учения по отработке чрезвычайных ситуаций
- РИА Новости
Об этом заявило Минпросвещения России.
Будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, а также отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.
«Они смогут оказать помощь руководителям мероприятий, помогут объективно оценить правильность действий их участников и дать квалифицированные рекомендации», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что главе кабмина Михаилу Мишустину направили обращение с предложением разработать единый стандарт на горячее питание в школах.