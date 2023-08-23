Балицкий заявил, что Путин одобрил программу развития Запорожской области
- РИА Новости
«Программу представил, весь её концепт. Владимир Владимирович поддержал, подписал документ на кабинет министров — проработать», — приводит РИА Новости его слова.
Балицкий добавил, что власти региона выверят все детали для того, чтобы план соответствовал российскому законодательству.
«Проработаем, и будет всё хорошо. А в целом президент поддержал и документ подписал», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Путин провёл в Кремле рабочую встречу с Балицким.
По словам врио губернатора Запорожской области, 87% жителей региона поддерживают российского лидера.