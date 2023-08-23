Узнать больше

Балицкий заявил, что Путин одобрил программу развития Запорожской области

Короткая ссылка
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что президент России Владимир Путин одобрил программу развития региона на ближайшее десятилетие.
Балицкий заявил, что Путин одобрил программу развития Запорожской области
  • РИА Новости

«Программу представил, весь её концепт. Владимир Владимирович поддержал, подписал документ на кабинет министров — проработать», — приводит РИА Новости его слова.

Балицкий добавил, что власти региона выверят все детали для того, чтобы план соответствовал российскому законодательству.

«Проработаем, и будет всё хорошо. А в целом президент поддержал и документ подписал», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Путин провёл в Кремле рабочую встречу с Балицким.

По словам врио губернатора Запорожской области, 87% жителей региона поддерживают российского лидера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить