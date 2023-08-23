Балицкий заявил, что Путин одобрил программу развития Запорожской области

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что президент России Владимир Путин одобрил программу развития региона на ближайшее десятилетие.

«Программу представил, весь её концепт. Владимир Владимирович поддержал, подписал документ на кабинет министров — проработать», — приводит РИА Новости его слова.

Балицкий добавил, что власти региона выверят все детали для того, чтобы план соответствовал российскому законодательству.

«Проработаем, и будет всё хорошо. А в целом президент поддержал и документ подписал», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Путин провёл в Кремле рабочую встречу с Балицким.

По словам врио губернатора Запорожской области, 87% жителей региона поддерживают российского лидера.