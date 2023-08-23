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СК возбудил уголовное дело против матери утонувшего в Колпине ребёнка-инвалида

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Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении матери утонувшего в Солдатском озере в Колпине ребёнка с инвалидностью из-за ДЦП.
СК возбудил уголовное дело против матери утонувшего в Колпине ребёнка-инвалида
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Петербургу.

Отмечается, что мать оставила ребёнка со своим сожителем, который уснул и не смотрел за мальчиком у воды.

Когда мужчина проснулся, он обнаружил подростка лежащим в воде лицом вниз.

Уточняется, что 12-летнего мальчика достали из воды без сознания и отправили в больницу в тяжёлом состоянии, где позже он скончался.

43-летняя мать не раз привлекалась за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, утверждается в статье.

Детали случившегося выясняются.

Ранее стало известно, что следственный отдел по Советскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводит проверку по факту гибели ребёнка в бассейне аквапарка «Парк Планета».

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