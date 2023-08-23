Памфилова сообщила об угрозах в адрес членов ЦИК в новых регионах из Лондона
- РИА Новости
«Я знаю, что вам шлют всякого рода угрозы, эсэмэски всей нашей четвёрке. Даже СБУ настолько истерит от бессилия, что задействовал лондонских подельников... Эсэмэски получаете с этими истеричными заклинаниями», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на выборах в заксобрания новых регионов зарегистрировали 18 списков кандидатов.
Отмечается, что в списках значится 1321 кандидат.
Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.