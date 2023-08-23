Памфилова сообщила об угрозах в адрес членов ЦИК в новых регионах из Лондона

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что члены избиркомов новых регионов страны получают угрозы от «лондонских подельников» СБУ.

«Я знаю, что вам шлют всякого рода угрозы, эсэмэски всей нашей четвёрке. Даже СБУ настолько истерит от бессилия, что задействовал лондонских подельников... Эсэмэски получаете с этими истеричными заклинаниями», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на выборах в заксобрания новых регионов зарегистрировали 18 списков кандидатов.

Отмечается, что в списках значится 1321 кандидат.

Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.