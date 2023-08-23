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Памфилова сообщила об угрозах в адрес членов ЦИК в новых регионах из Лондона

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Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что члены избиркомов новых регионов страны получают угрозы от «лондонских подельников» СБУ.
Памфилова сообщила об угрозах в адрес членов ЦИК в новых регионах из Лондона
  • РИА Новости

«Я знаю, что вам шлют всякого рода угрозы, эсэмэски всей нашей четвёрке. Даже СБУ настолько истерит от бессилия, что задействовал лондонских подельников... Эсэмэски получаете с этими истеричными заклинаниями», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на выборах в заксобрания новых регионов зарегистрировали 18 списков кандидатов.

Отмечается, что в списках значится 1321 кандидат.

Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.

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