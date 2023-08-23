Директор ИЗМИРАН Кузнецов предупредил о магнитной буре после 25 августа

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов рассказал в беседе с RT об ожидающейся магнитной буре после 25 августа.

Как отметил Кузнецов, сейчас Солнце находится в 25-м цикле и приближается к максимуму активности.

Этот период характеризуется повышенной солнечной и геомагнитной активностью. По словам эксперта, пик ожидается в 2024 году, но, по некоторым данным, он может быть в конце текущего года.

«Сильное влияние оказывают потоки солнечного ветра, которые, возможно, возникнут после 25 августа», — объяснил собеседник RT.

Он добавил, что, по всем прогнозам, магнитная буря ожидается не выше четырёх баллов, при общем максимальном балле около девяти.

«Здоровые люди адаптированы ко всем изменениям среды, которые вызываются атмосферными процессами и магнитными бурями. Но во время магнитных бурь может меняться давление в атмосфере, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение состояния здоровья», — рассказал специалист.

Кузнецов предупредил, что экстремальные события бывают, когда на Солнце очень мощные вспышки.

«Такие были в 2003 году, в конце ноябре была серия мощнейших вспышек, которые вызвали длительный период геомагнитной активности. Обычно магнитная буря длится несколько часов или день, а в период экстремальных событий может длиться несколько дней или даже неделю. Пока таких активных областей не видно, которые могли бы определить период очень сильной геомагнитной активности», — заключил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал сообщение издания Daily Star о том, что в 2025 году учёные ожидают мощную солнечную бурю, которая, вероятно, приведёт к «интернет-апокалипсису».