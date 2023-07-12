Учёный Эйсмонт прокомментировал сообщение об «интернет-апокалипсисе» из-за солнечных бурь

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал сообщение издания Daily Star о том, что в 2025 году учёные ожидают мощную солнечную бурю, которая, вероятно, приведёт к «интернет-апокалипсису».

«Подобные явления, о которых пишут СМИ, в значительной мере предсказуемы. Так, максимум солнечной активности действительно приходится на 2025 год. Есть 11-летние циклы активности с минимумами и максимумами. Если достигается максимум — это означает, что Солнце чаще, чем в среднем, выбрасывает потоки плазмы в разные стороны, в том числе в сторону Земли. Тогда возникают явления, которые называют магнитными бурями на Земле, потому что этот поток плазмы взаимодействует с магнитным полем нашей планеты», — заявил учёный.



Какими бывают максимумы и минимумы — объяснить достаточно просто. Есть единицы, в которых проявляется солнечная активность, уточнил Эйсмонт.

«Чтобы не уходить в науку, можно сказать так: если Солнце в минимуме, то таких единиц примерно 50, а если в максимуме, то 250 или даже больше. Тут важно уточнить, что максимумы бывают малыми и большими, какой будет в 2025 году — трудно предсказать», — добавил собеседник RT.

Солнечные бури могут длиться достаточно долго, много суток. Их продолжительность зависит от того, каков поток плазмы — «обширный или более узкий». В число возможных последствий бурь учёный включил перебои в электроснабжении и проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.

«Во-первых, перебои в электроснабжении... Иногда они могут быть очень масштабными. Во-вторых, могут возникать проблемы со связью, помехи. Кстати, воздействию бурь подвержены и спутники, их приборы. В-третьих, у метеозависимых людей могут усугубляться проблемы со здоровьем. В периоды такой активности им стоит избегать дополнительных физических нагрузок, принимать прописанные врачами препараты. Ведь важно помнить, что, согласно статистике, в такое время увеличивается число инфарктов и инсультов», — резюмировал Эйсмонт.

Ранее издание Daily Star сообщило, что в 2025 году ожидается мощная солнечная буря, которая может привести к «интернет-апокалипсису».

Причиной тому станет то, что Солнце достигнет пика своего цикла в 2025 году.