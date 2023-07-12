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Daily Star сообщил о возможности интернет-сбоев в 2025 году из-за солнечной бури

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Издание Daily Star сообщает, что в 2025 году на Земле ожидается мощная солнечная буря, которая может привести к «интернет-апокалипсису».
Daily Star сообщил о возможности интернет-сбоев в 2025 году из-за солнечной бури
  • Gettyimages.ru
  • © VICTOR HABBICK VISIONS

Как ожидается, в 2025 году текущий цикл Солнца достигнет пика.

В статье говорится, что эксперты заметили «больше солнечных пятен и вспышек», чем прогнозировалось, и в связи с этим обеспокоены.

Из-за солнечной бури может произойти «коллапс в некоторых системах энергоснабжения».

Также в статье говорится, что в соцсетях обсуждают возможность так называемого интернет-апокалипсиса в связи с этим.

При этом в NASA пока не комментировали возможность отключения интернета из-за солнечной бури в 2025 году.

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