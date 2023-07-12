Daily Star сообщил о возможности интернет-сбоев в 2025 году из-за солнечной бури
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Как ожидается, в 2025 году текущий цикл Солнца достигнет пика.
В статье говорится, что эксперты заметили «больше солнечных пятен и вспышек», чем прогнозировалось, и в связи с этим обеспокоены.
Из-за солнечной бури может произойти «коллапс в некоторых системах энергоснабжения».
Также в статье говорится, что в соцсетях обсуждают возможность так называемого интернет-апокалипсиса в связи с этим.
При этом в NASA пока не комментировали возможность отключения интернета из-за солнечной бури в 2025 году.