В Росмолодёжи назвали самые популярные направления волонтёрства

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева рассказала RT о самых популярных направлениях волонтёрства в России.

В настоящее время направлений добровольчества более 15, но наиболее востребованные из них «Дети и молодёжь» (640 949 волонтёров), «Культура и искусство» (408 857 участников), «Здравоохранение и ЗОЖ» (380 667 добровольцев), сообщила Разуваева.

Также в число популярных входят сферы «Образование», «Экология», «Спорт и события», «Люди с ОВЗ», «ЧС» и прочие.

«Молодёжная сфера деятельности является наиболее востребованной, поэтому Росмолодёжь.Добро, как тематическое направление Росмолодёжи, занимается развитием различных тематических направлений добровольчества (волонтёрства) с помощью реализации проектов для молодого поколения», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение волонтёров-медиков объединило чутких к чужой беде людей с активной гражданской позицией.