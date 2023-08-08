В ЯНАО закрыли летний волонтёрский сезон
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
«В течение недели активисты помогали в реконструкции ограждения. Благодаря работе участников, за этот сезон возле озера Ядхыто появилась новая ограда протяжённостью более 300 м. В восстановлении принимали участие и волонтёры из Волновахи», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что по итогам регионального этапа премии #МыВместе эксперты отметили 41 проект из Ямало-Ненецкого автономного округа, 26 из которых вышли в полуфинал.