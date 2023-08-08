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В ЯНАО закрыли летний волонтёрский сезон

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Заключительная группа волонтёров вернулась из заказника «Ингилор», где расположен питомник овцебыков, заявили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Таким образом, в регионе закрыли летний волонтёрский сезон.
В ЯНАО закрыли летний волонтёрский сезон
  • © yanao.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«В течение недели активисты помогали в реконструкции ограждения. Благодаря работе участников, за этот сезон возле озера Ядхыто появилась новая ограда протяжённостью более 300 м. В восстановлении принимали участие и волонтёры из Волновахи», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по итогам регионального этапа премии #МыВместе эксперты отметили 41 проект из Ямало-Ненецкого автономного округа, 26 из которых вышли в полуфинал.

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