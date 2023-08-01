В полуфинал премии #МыВместе вышли 26 ямальских проектов
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Большинство ямальских проектов представлены в категориях «НКО» и «Волонтёры», — отмечается в сообщении.
Общий грантовый фонд премии в 2023 году — 90 млн рублей.
Также стало известно, что в Калининградской области четыре проекта получили грантовую поддержку «Движения Первых», передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Всего на конкурс для юрлиц было подано 2360 проектов. Среди участников — школы, колледжи, вузы, детские лагеря, музеи, библиотеки.
Ранее сообщалось, что в конкурсе «Гранты Первых 2023» победили 20 проектов из Татарстана.