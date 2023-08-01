В полуфинал премии #МыВместе вышли 26 ямальских проектов

По итогам регионального этапа премии #МыВместе эксперты отметили 41 проект из Ямало-Ненецкого автономного округа, из которых 26 вышли в полуфинал.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Большинство ямальских проектов представлены в категориях «НКО» и «Волонтёры», — отмечается в сообщении.

Общий грантовый фонд премии в 2023 году — 90 млн рублей.

Также стало известно, что в Калининградской области четыре проекта получили грантовую поддержку «Движения Первых», передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего на конкурс для юрлиц было подано 2360 проектов. Среди участников — школы, колледжи, вузы, детские лагеря, музеи, библиотеки.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Гранты Первых 2023» победили 20 проектов из Татарстана.