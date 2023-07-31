В конкурсе «Гранты Первых 2023» победили 20 проектов из Татарстана
- РИА Новости
Гранты направят на организацию и проведение проектных активностей для воспитания, развития и самореализации детей и молодёжи, передаёт ГТРК «Татарстан».
Часть проектов будет реализована уже в текущем году.
Всего на конкурс было подано 2360 заявок со всей страны.
Ранее первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.