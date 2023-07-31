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В конкурсе «Гранты Первых 2023» победили 20 проектов из Татарстана

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20 проектов из Татарстана удостоились грантов Движения первых в рамках всероссийского грантового конкурса «Гранты Первых 2023». Общая сумма грантовой помощи составила 51,7 млн рублей.
В конкурсе «Гранты Первых 2023» победили 20 проектов из Татарстана
  • РИА Новости

Гранты направят на организацию и проведение проектных активностей для воспитания, развития и самореализации детей и молодёжи, передаёт ГТРК «Татарстан».

Часть проектов будет реализована уже в текущем году.

Всего на конкурс было подано 2360 заявок со всей страны.

Ранее первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.

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