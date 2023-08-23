У жителя Королёва изъяли арсенал с оружием и боеприпасами

Полиция и сотрудники УФСБ России изъяли у 53-летнего жителя Королёва арсенал с оружием и боеприпасами.

По данным «МВД МЕДИА», в гараже и в автомобиле мужчина незаконно хранил десять предметов, похожие на пистолеты, автоматы, охотничьи карабины, помповое ружьё, обрезы винтовки и ружья, а также более 6 тыс. патронов различного калибра, восемь гранат и основные части к разным моделям огнестрельного оружия.

«В рамках возбуждённого уголовного дела по ст. 222 УК РФ проводится экспертиза остальных изъятых предметов. Королёвским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее управление ФСБ России по ДНР изъяло в Волновахе более 1,5 тыс. книг экстремистского содержания.

Также на прошлой неделе правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение двум мужчинам, которые печатали на 3D-принтере оружие.

Отмечается, что при обыске были найдены четыре пистолета, несколько деталей и чертежи.