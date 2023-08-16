В Австралии двум мужчинам предъявили обвинения за напечатанное на 3D-принтере оружие

Правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение двум мужчинам, которые печатали на 3D-принтере оружие, сообщает телеканал 9News.

«Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения после того, как полиция изъяла несколько напечатанных на 3D-принтере единиц оружия по итогу четырёхмесячной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обыске были найдены четыре пистолета, несколько деталей и чертежи.

В июне британская частная космическая компания Skyrora начала тестирование первых ракетных двигателей, созданных с помощью технологии 3D-печати.