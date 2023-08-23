В Вологодской области вводят запрет на полёты беспилотников с 1 сентября
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Как он отметил в своём Telegram-канале, соответствующее решение было принято на оперативном штабе.
«С 1 сентября вводим на территории Вологодской области запрет на использование беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.
Уточняется, что исключение будет сделано лишь для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур.
Ранее сообщалось, что несколько видов беспилотников могут быть включены в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полёты в российских регионах.