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В Вологодской области вводят запрет на полёты беспилотников с 1 сентября

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что в регионе с 1 сентября вводится запрет на использование беспилотников.
В Вологодской области вводят запрет на полёты беспилотников с 1 сентября
  • Gettyimages.ru

Как он отметил в своём Telegram-канале, соответствующее решение было принято на оперативном штабе.

«С 1 сентября вводим на территории Вологодской области запрет на использование беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.

Уточняется, что исключение будет сделано лишь для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур.

Ранее сообщалось, что несколько видов беспилотников могут быть включены в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полёты в российских регионах.

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