Некоторые БПЛА могут быть выведены из-под запрета на использование в России
Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.
«Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития и решение здесь за ними», — сказал он.
Среди подобных беспилотников Шпак назвал БПЛА для мониторинга линейных объектов.
В июне Министерство транспорта разработало обновлённые правила запуска дронов над городами.
Также сообщалось, что российские сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак БПЛА.