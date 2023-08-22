Узнать больше

Некоторые БПЛА могут быть выведены из-под запрета на использование в России

Короткая ссылка
Несколько видов беспилотников могут быть включены в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полёты в российских регионах.

Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

«Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития и решение здесь за ними», — сказал он.

Среди подобных беспилотников Шпак назвал БПЛА для мониторинга линейных объектов.

В июне Министерство транспорта разработало обновлённые правила запуска дронов над городами.

Также сообщалось, что российские сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить