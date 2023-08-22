Некоторые БПЛА могут быть выведены из-под запрета на использование в России

Несколько видов беспилотников могут быть включены в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полёты в российских регионах.

Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

«Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития и решение здесь за ними», — сказал он.

Среди подобных беспилотников Шпак назвал БПЛА для мониторинга линейных объектов.

В июне Министерство транспорта разработало обновлённые правила запуска дронов над городами.

Также сообщалось, что российские сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак БПЛА.