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Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак БПЛА

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Российские сенаторы разработали законопроект, который подразумевает запрет на распространение фото и видео мест обстрела, атак дронов и других военных сведений, сообщил глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак БПЛА
  • Gettyimages.ru

Об этом Клишас сказал в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, инициатива предполагает запрет на публикацию в СМИ и интернете фото и видео, которые содержат данные о дислокации ВС России, военной инфраструктуре, критически важных объектов.

«Также предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников», — рассказал Клишас.

Он добавил, что исключение составляют только те данные, которые опубликовало Министерство обороны России.

Ранее стало известно, что власти Крыма разработали законодательную инициативу, предусматривающую введение штрафов за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО.

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