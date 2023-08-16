Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак БПЛА
- Gettyimages.ru
Об этом Клишас сказал в беседе с ТАСС.
По словам собеседника агентства, инициатива предполагает запрет на публикацию в СМИ и интернете фото и видео, которые содержат данные о дислокации ВС России, военной инфраструктуре, критически важных объектов.
«Также предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников», — рассказал Клишас.
Он добавил, что исключение составляют только те данные, которые опубликовало Министерство обороны России.
Ранее стало известно, что власти Крыма разработали законодательную инициативу, предусматривающую введение штрафов за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО.