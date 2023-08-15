В Крыму работают над штрафами за публикацию данных о расположении средств ПВО
- РИА Новости
Об этом сообщил Государственный совет Республики Крым.
«Государственный совет уже проводит работу в этом направлении», — говорится в сообщении.
Как отмечает Госсовет, уже разработана законодательная инициатива по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которой предусматривается наложение крупных штрафов и других санкций.
Накануне глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что Крым будет инициировать ужесточение ответственности за распространение в сети фото и видео расположения и работы военных и стратегических объектов.