В Крыму работают над штрафами за публикацию данных о расположении средств ПВО

Власти Крыма разработали законодательную инициативу, предусматривающую введение штрафов за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО.

Об этом сообщил Государственный совет Республики Крым.

«Государственный совет уже проводит работу в этом направлении», — говорится в сообщении.

Как отмечает Госсовет, уже разработана законодательная инициатива по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которой предусматривается наложение крупных штрафов и других санкций.

Накануне глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что Крым будет инициировать ужесточение ответственности за распространение в сети фото и видео расположения и работы военных и стратегических объектов.