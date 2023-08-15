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В Крыму работают над штрафами за публикацию данных о расположении средств ПВО

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Власти Крыма разработали законодательную инициативу, предусматривающую введение штрафов за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО.
В Крыму работают над штрафами за публикацию данных о расположении средств ПВО
  • РИА Новости

Об этом сообщил Государственный совет Республики Крым.

«Государственный совет уже проводит работу в этом направлении», — говорится в сообщении.

Как отмечает Госсовет, уже разработана законодательная инициатива по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которой предусматривается наложение крупных штрафов и других санкций.

Накануне глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что Крым будет инициировать ужесточение ответственности за распространение в сети фото и видео расположения и работы военных и стратегических объектов.

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