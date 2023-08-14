Аксёнов: Крым будет инициировать ужесточение ответственности за фото военных объектов
- РИА Новости
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«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершённых киевским режимом», — написал он в Telegram.
По мнению Аксёнова, те, кто занимается фото- и видеофиксацией вышеперечисленного, являются пособниками врагов вне зависимости от мотивов.
Глава Крыма призвал общественность проявить ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность региона и вредят ВС России.
Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.
Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ещё одна украинская ракета противника сбита над Керченским проливом.