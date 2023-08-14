Аксёнов: Крым будет инициировать ужесточение ответственности за фото военных объектов

Крым будет инициировать ужесточение ответственности за распространение в сети фото и видео расположения и работы военных и стратегических объектов и результатов террористических атак, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершённых киевским режимом», — написал он в Telegram.

По мнению Аксёнова, те, кто занимается фото- и видеофиксацией вышеперечисленного, являются пособниками врагов вне зависимости от мотивов.

Глава Крыма призвал общественность проявить ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность региона и вредят ВС России.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ещё одна украинская ракета противника сбита над Керченским проливом.